Летом возрастает опасность несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон

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Полиция напоминает: позаботьтесь о безопасности детей!

С наступлением летнего периода возрастает опасность несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей из окон. Малыши не могут предвидеть опасность, и только внимательность взрослых поможет избежать несчастных случаев.

Большую обеспокоенность в настоящее время вызывает детский травматизм, связанный с выпадением из окон. Особенно актуальной данная проблема становится с наступлением лета – жители многоэтажек открывают окна, не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести. Дети очень уязвимы перед открытым окном из-за естественной любознательности.

Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного малыша. Как правило, во всех случаях падения, дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо открывая окна в квартире, убедиться, что ребенок будет находится под присмотром. Не надо оставлять спящего ребенка одного в квартире, проснувшись он может взобраться на подоконник к открытому окну. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник.

Кроме того, не надо разрешать ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. На окна необходимо установить блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.