Легковушка столкнулась с трактором и полуприцепом в Сызранском районе

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20 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:50 в Сызранском районе. 26-летний водитель, управляя автомобилем LADA Kalina, двигался по автодороге «Обход г. Сызрани с выходом на автодорогу ²Москва-Самара²» в сторону г. Саратова. В пути следования, на 3,024 км данной автодороги не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства Трактор Беларус-1523 под управлением 37-летнего водителя и допустил столкновение с ним. От удара LADA Kalina выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автовозом Mercedes-Benz в составе с полуприцепом под управлением 53-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены два пассажира LADA Kalina – женщины 1994 и 1995 г.р.