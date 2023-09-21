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Легковушка столкнулась с трактором и полуприцепом в Сызранском районе

21 сентября 2023 12:47
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Легковушка столкнулась с трактором и полуприцепом в Сызранском районе

20 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:50 в Сызранском районе. 26-летний водитель, управляя автомобилем LADA Kalina,  двигался по автодороге «Обход г. Сызрани с выходом на автодорогу ²Москва-Самара²» в сторону г. Саратова. В пути следования, на 3,024 км данной автодороги не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства  Трактор Беларус-1523 под управлением 37-летнего водителя и допустил столкновение с ним. От удара  LADA Kalina выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автовозом Mercedes-Benz в составе с полуприцепом под управлением 53-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены два пассажира LADA Kalina  – женщины 1994 и 1995 г.р.

Теги: ДТП

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