Легковушка съехала в кювет в Алексеевском районе

236

16 января в 17 часов 41 минуту в пожарно-спасательную часть поступила информация о том, что на 16 километре + 670 метров трассы Самара – Оренбург - Алексеевка произошло дорожно-транспортное происшествие. Расчет в количестве трех человек на пожарном автомобиле - автоцистерне выехал к месту вызова. Также к месту происшествия были вызваны бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошел съезд в кювет автомобиля ВАЗ 2110. В результате аварии пострадал 1 человек, госпитализирован. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: сбор информации и отключение аккумуляторных батарей. Причины аварии устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"