Ларгус врезался в столб в Сызранском районе

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В Сызранском районе 13 ноября полицейские работали на месте ДТП, в котором пострадал водитель и два пассажира легкового автомобиля. На 932 км а/д «М-5 «Урал»» в 01:30 час. 30-летний водитель, управляя автомобилем LADA Largus, зарегистрированным в Челябинской области, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы нарушил требования п.п. 10.1 ПДД РФ, не выбрал безопасный скоростной режим и совершил наезд на световую опору. С места ДТП госпитализированы водитель и пассажиры 1997 и 1989 годов рождения.