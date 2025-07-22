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Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях

22 июля 2025 09:40
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Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях

За январь – июнь текущего года было допущено три случая столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом на переездах Куйбышевской магистрали. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

За шесть месяцев 2025 года в ДТП на железнодорожных переездах КбшЖД пострадало два человека, из них один погиб.

Куйбышевская магистраль призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

Теги: ДТП

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