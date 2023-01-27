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Крупный пожар: в Самарской области сгорела техника в ангаре

27 января 2023 12:16
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Крупный пожар: в Самарской области сгорела техника в ангаре

Рано утром 27 января в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в ангаре по адресу: м.р. Большечерниговский, 1 км юго-восточнее н.п. Исток.

По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение сельскохозяйственной техники и запасных частей в ангаре, объявлен ранг вызова – пожар «1-БИС».

В 10.49 27.01.2023 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения на площади 1200 кв.м.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для тушения пожара привлечены 31 человек, 13 ед. техники, от МЧС России 5 человек, 2 ед. техники, сообщает облМЧС.

Фото: облМЧС

Теги: МЧС Пожар

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