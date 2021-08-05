Красноярские полицейские помогли заблудившемуся мальчику вернуться домой

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29 июля около 15:30 часов инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району старшие лейтенанты полиции Ринат Сулейманов и Александр Бирюков несли службу на автодороге «Обводная г. Самара». В районе поселка Алексеевка они обратили внимание на одинокого мальчика, который идет по обочине дороги навстречу потоку машин. Он был явно чем-то напуган и плакал.

Полицейские развернулись, подъехали к ребенку и спросили, что случилось. Мальчик сказал, что его зовут Кирилл, ему 12 лет и он ехал автобусе к бабушке на дачу в село Старосемейкино, но по ошибке сел в другой автобус. Поняв, что транспорт едет не по знакомой ему дороге, а в совершенно другом направлении, он решил выйти на ближайшей остановке. Кирилл растерялся и пошел дальше пешком вдоль дороги. Мальчик позвонил бабушке, которая должна была его встретить на конечной остановке, рассказал, что потерялся, но точно не смог объяснить, где находится. Спросить дорогу было не у кого, и никто из водителей движущегося потока автомобилей не остановился при виде одиноко идущего ребенка.

Узнав все подробности произошедшего, полицейские сами связались с бабушкой Кирилла – Верой Александровной, узнали точный адрес дачного массива, куда он должен был приехать, на служебном автомобиле отвезли по указанному адресу и уже буквально через 20 минут передали взволнованной бабушке. Вера Александровна от всей души поблагодарила полицейских за помощь, неравнодушие к бедам людей, чуткое отношение и внимательность, которую проявили стражи порядка к ее внуку: «Именно такими и должны быть настоящие полицейские! Спасибо, что не прошли мимо чужой беды!».

Сам Кирилл пожал инспекторам руку, поблагодарил за то, что заметили его и привезли домой, ведь сам бы он не смог найти дорогу.

После того этого Госавтоинспекторы продолжили несение службы.