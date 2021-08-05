Красноярские полицейские помогли заблудившемуся мальчику вернуться домой

Я нашел ошибку
Главные новости:
5 августа участники будут фехтовать, а 7 августа - конкур, плавание и лазер-ран (бег со стрельбой).
На Олимпиаде в Токио начинаются соревнования по современному пятиборью: среди участников самарец Александр Лифанов
В Самаре сделают больше круглосуточных пунктов вакцинации
В Самаре сделают больше круглосуточных пунктов вакцинации
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу
Тольяттинец на автомобиле сбил пенсионерку на обочине
Тольяттинец на автомобиле сбил пенсионерку на обочине
В Самарской области уже собрали более 1,3 миллиона тонн зерна
В Самарской области уже собрали более 1,3 миллиона тонн зерна
Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков
Сбербанк и «Газпром межрегионгаз Самара» упростили передачу показаний счетчиков
Рисунки жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку о фронтовых собаках
Рисунки жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку о фронтовых собаках
Сегодня в Самару прибывает сопредседатель ОНФ Елена Шмелева
Сегодня в Самару прибывает сопредседатель ОНФ Елена Шмелева
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.08
EUR 86.41
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Красноярские полицейские помогли заблудившемуся мальчику вернуться домой

5 августа 2021 11:13
158
Красноярские полицейские помогли заблудившемуся мальчику вернуться домой

29 июля около 15:30 часов инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району старшие лейтенанты полиции Ринат Сулейманов и Александр Бирюков несли службу на автодороге «Обводная г. Самара». В районе поселка Алексеевка они обратили внимание на одинокого мальчика, который идет по обочине дороги навстречу потоку машин. Он был явно чем-то напуган и плакал.

Полицейские развернулись, подъехали к ребенку и спросили, что случилось. Мальчик сказал, что его зовут Кирилл, ему 12 лет и он ехал автобусе к бабушке на дачу в село Старосемейкино, но по ошибке сел в другой автобус. Поняв, что транспорт едет не по знакомой ему дороге, а в совершенно другом направлении, он решил выйти на ближайшей остановке. Кирилл растерялся и пошел дальше пешком вдоль дороги. Мальчик позвонил бабушке, которая должна была его встретить на конечной остановке, рассказал, что потерялся, но точно не смог объяснить, где находится. Спросить дорогу было не у кого, и никто из водителей движущегося потока автомобилей не остановился при виде одиноко идущего ребенка.

Узнав все подробности произошедшего, полицейские сами связались с бабушкой Кирилла – Верой Александровной, узнали точный адрес дачного массива, куда он должен был приехать, на служебном автомобиле отвезли по указанному адресу и уже буквально через 20 минут передали взволнованной бабушке. Вера Александровна от всей души поблагодарила полицейских за помощь, неравнодушие к бедам людей, чуткое отношение и внимательность, которую проявили стражи порядка к ее внуку: «Именно такими и должны быть настоящие полицейские!  Спасибо, что не прошли мимо чужой беды!».

Сам Кирилл пожал инспекторам руку, поблагодарил за то, что заметили его и привезли домой, ведь сам бы он не смог найти дорогу.

После того этого Госавтоинспекторы продолжили несение службы.

Теги: полиция помощь людям

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранские полицейские спасли туристов ночью в лесу
03 августа 2021, 13:22
Сызранские полицейские спасли туристов ночью в лесу
Их  автомобиль застрял в грязи на лесной дороге. Происшествия
611
Самарские полицейские проходят вакцинацию от COVID-19
02 августа 2021, 13:37
Самарские полицейские проходят вакцинацию от COVID-19
Сотрудникам МВД, желающим пройти процедуру, выделяется специальное время. Общество
510
По факту убийства 15-летней девушки в Петра Дубраве возбудили уголовное дело
30 июля 2021, 12:59
По факту убийства 15-летней девушки в Петра Дубраве возбудили уголовное дело
За убийство задержан сотрудник полиции. Криминал
1006
В центре внимания
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
113
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
5 августа 2021  12:38
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
139
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
5 августа 2021  12:17
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
133
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
5 августа 2021  11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
150
в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
5 августа 2021  09:56
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
213
Весь список