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Конфликт между автолюбителями в Самаре закончился поножовщиной

12 августа 2022 09:27
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Конфликт между автолюбителями в Самаре закончился поножовщиной

В полицию в Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с травмами жителя Самары 1997 года рождения.

В ходе первоначального сбора материалов следственно-оперативная группа установила, что телесные повреждения пострадавший получил в дневное время, находясь около жилого дома, расположенного на ул. Пугачевской.  Полицейские выяснили, что у молодого человека произошел конфликт с водителем иномарки из-за того, что последний якобы близко подъехал и мешал потерпевшему припарковать свой автомобиль. Когда словесная перепалка переросла в  драку, оппонент молодого человека нанес ему предметом в виде ножа удар в область грудной клетки.  Согласно заключению эксперта, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе опроса очевидцев произошедшего полицейские установили номер автомобиля злоумышленника и задержали предполагаемого подозреваемого на территории Кировского района.  Мужчина свою вину не отрицал и сообщил, что нанес удар ножом – брелоком, который обычно использует в качестве отвертки, нож был изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Полицейские в ходе следствия установили, что задержанный 41-летний местный житель, работающий поваром, в 2015 году уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, но по амнистии его освободили от наказания в зале суда.

. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

 

Теги: Уголовное дело

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