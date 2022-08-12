Конфликт между автолюбителями в Самаре закончился поножовщиной

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В полицию в Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с травмами жителя Самары 1997 года рождения.

В ходе первоначального сбора материалов следственно-оперативная группа установила, что телесные повреждения пострадавший получил в дневное время, находясь около жилого дома, расположенного на ул. Пугачевской. Полицейские выяснили, что у молодого человека произошел конфликт с водителем иномарки из-за того, что последний якобы близко подъехал и мешал потерпевшему припарковать свой автомобиль. Когда словесная перепалка переросла в драку, оппонент молодого человека нанес ему предметом в виде ножа удар в область грудной клетки. Согласно заключению эксперта, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе опроса очевидцев произошедшего полицейские установили номер автомобиля злоумышленника и задержали предполагаемого подозреваемого на территории Кировского района. Мужчина свою вину не отрицал и сообщил, что нанес удар ножом – брелоком, который обычно использует в качестве отвертки, нож был изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Полицейские в ходе следствия установили, что задержанный 41-летний местный житель, работающий поваром, в 2015 году уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, но по амнистии его освободили от наказания в зале суда.

. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.