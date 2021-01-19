Количество ДТП на железнодорожных переездах снизилось на 65% за 2020 год

118

За 2020 год на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги по вине водителей допущено 7 столкновений с железнодорожным подвижным составом. Это на 65% меньше, чем в 2019 году.

Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств, в результате которых пострадали 8 человек, один из них погиб.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Куйбышевской магистрали осуществляют мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудуют их современными предупредительными и заградительными устройствами. На постоянной основе проводятся профилактические рейды на переездах с интенсивным движением.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.