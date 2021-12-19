К Камышлинском районе в снегопад столкнулись два большегруза и иномарка

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18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 16 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 17:06 в Камышлинском районе. Водитель 1986 года рождения двигался на грузовом автомобиле «SCANIA» в составе с полуприцепом по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Уфа. В пути следования в условиях снегопада, на 1165 км автодороги, при обгоне водитель не выбрал безопасный боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения, и допустил столкновение с двигавшимся попутно автомобилем «КАМАЗ», осуществлявшим очистку снега на проезжей части, под управлением водителя 1967 года рождения.

После столкновения водитель автомобиля «SCANIA», не справившись с управлением, оказался на стороне дороги, предназначенной для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «VOLVO» под управлением водителя 1987 года рождения. Водитель транспортного средства «VOLVO» получил телесные повреждения, госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.