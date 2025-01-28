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Избегайте мошенников — проверяйте наличие задолженности на официальном сайте

28 января 2025 12:15
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Избегайте мошенников — проверяйте наличие задолженности на официальном сайте

Получить достоверные сведения о наличии задолженности можно на официальном сайте ФССП России или портале Госуслуг.

В связи с поступившими обращениями, об участившихся случаях мошенничества, совершаемых злоумышленниками от лица сотрудников органов принудительного исполнения, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области призывает жителей региона быть бдительными и напоминаем, что:

- наличие задолженности можно легко проверить с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России (https://fssp.gov.ru/iss/ip/), а узнать о ходе исполнительного производства и наложенных ограничениях безопасно и просто поможет портал Госуслуг;

- сотрудники органов принудительного исполнения не отправляют на электронную почту граждан никакие письма со ссылками, через которые якобы можно погасить задолженность, и не присылают в официальных письмах никакие архивные (например, «.rar» или «.zip») или установочные (например, «.exe») файлы.

Если вы столкнулись с мошенническими действиями со стороны злоумышленников, представляющихся судебными приставами, сообщите об этом по телефону: +7 (846) 266-54-89.

Теги: Судебные приставы

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