Из-за сообщений о минировании остановили поезд Москва — Тольятти

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Поезд Москва — Тольятти 26 июля остановили, не доезжая до города. Состав, который прибывает на станцию Автозаводского района в 11:10 и на полчаса раньше на ж/д вокзал Жигулевское море, остановили для проверки сообщений о минировании. Информацию об этом сообщили пассажиры поезда.

— В Тольятти ж/д вокзалы оцеплены. Сообщение о минировании. Поезд из Москвы остановлен, не доезжая, до окончания проверки. Сейчас кинологи работают в Новом городе, потом приедут на Жигморе, — написали очевидцы.

В транспортной полиции уточнили, что сообщение поступило на пульт УВД города Тольятти, после чего сотрудники приступили к проверке.

— Информацию проверили, поезд отправился в путь, — сообщили в ведомстве, пишет 63.ру.