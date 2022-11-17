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Из-за сильного ветра на Самарской набережной рухнула огромная скульптура

17 ноября 2022 12:56
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Из-за сильного ветра на Самарской набережной рухнула огромная скульптура

Холодный атмосферный фронт с Южного Урала продолжает буйствовать на территории Самарского края. Последствиями проказ усилившегося ветра делятся в социальных сетях очевидцы.

Разбушевавшаяся стихия наносит урон рукотворным сооружениям. Сегодня на страницах интернет-порталов появилась фотография рухнувшей скульптуры, выполненной в форме громадной половины лица. Данная композиция установлена на набережной Волги, там из-за близости к реке и открытого пространства порывы ветра всегда злее. Фотографию лежащей каменной "глыбы" разместили в телеграмм-канале "Самара.Лайф". Снимок так и подписали: "судя по всему от ветра упала скульптура".

Ураган бесчинствует на территории нашего региона с выходных. За короткий промежуток времени успели попадать деревья, остановочные павильоны и некоторые лёгкие конструкции, пишет ГТРК Самара.

Фото: Подложка(Самара) ВК/Дарья

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