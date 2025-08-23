156

В Ставропольском районе спасли шесть человек на воде.

23 августа из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана. Байдарка получила повреждения, и продолжить путь было невозможно. В 9:55 спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти на спасательном катере пришли на помощь. Работа осложнялась высокой волной и скалистым берегом. В 11:15 пострадавших доставили на берег.

В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи. Спасатели доставили их до берега на спасательном катере, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО