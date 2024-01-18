Из-за ДТП пробка образовалась на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

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Еще одна пробка образовалась на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. На этот раз причиной стало ДТП.

— В районе Большой Рязани столкнулись «Приора» и грузовик. На месте работает скорая помощь и спасатели, инспекторы ГИБДД, — рассказал 63.RU один из очевидцев.

По его словам, из-за аварии в сторону Самары образовалась пробка. Осложняет ситуацию и то, что дорога очищена не до асфальта.

— Стоять будут несколько часов точно, — поделился своим мнением автомобилист.

Утром пробка была на Жигулевской ГЭС.