Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала 2024 года 1547 иностранцев

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Судебные приставы ГУФССП России по Самарской области выдворили за пределы страны с начала 2024 года 1547 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Судебные приставы Самарской области продолжают работу по выдворению иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Всего за прошедшую неделю сотрудники Службы препроводили до пункта пропуска через государственную границу 49 иностранных граждан.

Причиной их отправки обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

Всего с начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Самарской области за пределы нашей страны выдворено 1 547 иностранных граждан. При этом въезд на территорию Российской Федерации в ближайшие пять лет им будет закрыт.