Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала 2024 года 1547 иностранцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
На днях команда филиала провела выездной прием семей ветеранов СВО и их близких в Елховском и Кошкинском районах.
18 500 обращений отработали специалисты самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
Цель Премии – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.
23 добровольческие организации региона стали победителями регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Ольга Гальцова отметила, что заключение соглашения - это «сверка часов» двух государственных структур на новом историческом этапе в развитии Самарской области.
Ольга Гальцова и Армен Бенян подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения
Благодаря современному оборудованию повышается качество медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, после перенесённых инсультов, инфаркта миокарда, стентирования, а также травм и операций на позвоночник.
Городской амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой
В ходе досмотра передачи для осужденного было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, спрятанное ухищренным способ в карамельных конфетах.
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 пресекли попытку доставки наркотических средств на режимную территорию
Предыдущий фестиваль «Время читать», прошедший в 2023 году, собрал в регионах России около 70 тысяч человек.
«Время читать»: масштабный книжный фестиваль пройдёт в Самаре в сентябре
В результате мониторинга сети Интернет, полицейскими был выявлен видеоролик, на котором женщина, управляя автомобилем LADA Granta, едет по тротуару.
Тольяттинка оштрафована за езду на автомобиле по тротуару
Спорт в поддержку жителей приграничных территорий.
В Снежном прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.39
0.57
EUR 99.91
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала 2024 года 1547 иностранцев

10 сентября 2024 11:15
175
Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала 2024 года 1547 иностранцев

Судебные приставы ГУФССП России по Самарской области выдворили за пределы страны с начала 2024 года 1547 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации.
Судебные приставы Самарской области продолжают работу по выдворению иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Всего за прошедшую неделю сотрудники Службы препроводили до пункта пропуска через государственную границу 49 иностранных граждан.
Причиной их отправки обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.
Всего с начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Самарской области за пределы нашей страны выдворено 1 547 иностранных граждан. При этом въезд на территорию Российской Федерации в ближайшие пять лет им будет закрыт.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанку обязали пустить работников к трубе холодного водоснабжения
09 сентября 2024, 10:02
Самарчанку обязали пустить работников к трубе холодного водоснабжения
В одном из многоквартирных домов в г. Самаре произошла разгерметизация системы холодного водоснабжения.  Происшествия
404
Онлайн можно получить обширный перечень государственных услуг, а том числе Федеральной службы судебных приставов
07 сентября 2024, 10:44
Онлайн можно получить обширный перечень государственных услуг, а том числе Федеральной службы судебных приставов
ГУФССП России по Самарской области рекомендует использовать данные сервисы для получения достоверной информации по исполнительным производствам. Общество
748
Самарцу помогли получить зарплату после производственной травмы
06 сентября 2024, 10:51
Самарцу помогли получить зарплату после производственной травмы
Наладчик одного из предприятий получил на производстве травму, в результате которой ему был причинен тяжкий вред здоровью. Происшествия
614
В центре внимания
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
143
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
141
Самара отметила День города: ФОТО
9 сентября 2024  12:15
Самара отметила День города: ФОТО
732
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
9 сентября 2024  10:54
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
1475
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
9 сентября 2024  09:45
Названы предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
846
Весь список