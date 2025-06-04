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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из Самарской области препроводили через государственную границу свыше 300 иностранцев

4 июня 2025 10:22
135
Из Самарской области препроводили через государственную границу свыше 300 иностранцев

С начала 2025 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 310 иностранных граждан.

За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 3 гражданина из стран Средней Азии. Причиной отправки иностранцев обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те граждане, кто по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

Теперь для 310 иностранцев, покинувших территорию России при участии сотрудников ГУФССП России по Самарской области, на ближайшие 5 лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.

Теги: Судебные приставы

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