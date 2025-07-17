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Из горящего дома в Жигулевске спасли 5 взрослых и 8 детей

17 июля 2025 17:35
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Из горящего дома в Жигулевске спасли 5 взрослых и 8 детей

Серьезный пожар произошел в Самарской области днем 17 июля. В 10.34 стало известно, что в Жигулевске загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. Там горели вещи на площади 35 квадратных метров.

— В 11.07 пожар был ликвидирован, — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.
Из дома, где произошел пожар, спасли 13 человек: пять взрослых и восемь детей. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.


На пожаре работали более 20 пожарных-спасателей, были задействованы 10 единиц техники. Предположительно, огонь разгорелся из-за аварийного режима работы проводки, пишет Самара-КП.

 

Теги: Пожар

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