Инспекторы ДПС в Самаре помогли довезти женщину до больницы

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило благодарственное письмо от местного жителя.

К экипажу ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самара в составе инспекторов дорожно-патрульной службы капитанов полиции Игоря Тарабрина и Андрея Юшкевич, которые несли службу на Зубчаниновском посту, обратился водитель с просьбой о помощи.

Со слов гражданина, он сообщил, что в автомобиле находится его 62-летняя мама. Женщина очень плохо себя чувствовала, нуждалась в срочной медицинской помощи, и сын, побоявшись не успеть в больницу из-за пробки на дороге, попросил посодействовать в этом сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

На служебном автомобиле с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками капитан полиции Игорь Тарабрин доставил женщину в медицинское учреждение.

В настоящее время жизни женщины, благодаря своевременным действиям полицейских и врачей, ничего не угрожает.

«Слова признательности — дополнительный стимул для тех, кто днем и ночью патрулирует дороги, чья задача — всегда быть начеку и прийти на помощь в любой ситуации. Хочу выразить огромную благодарность за чуткое отношение и оперативную работу, высокий профессионализм и самоотверженность. От себя хочу пожелать им дальнейших успехов в их нелегком труде. Спустя неделю маму выписали из больницы, с ней все хорошо»,— написал в своем обращении Сергей Емельянов. А его мама, Вера Леонидовна отметила: «Очень рада, что такие отзывчивые люди служат в полиции».