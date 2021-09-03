Иномарку самарской должницы нашли и арестовали судебные приставы

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Автоледи из г. Самары скрывала свой автомобиль от судебных приставов, чтобы избежать ареста.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было заведено разыскное дело в отношении автомобиля злостной нарушительницы правил дорожного движения. Владелица иномарки 66 раз нарушила ПДД и была оштрафована, однако штрафы не оплачивала. В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении владелицы автомобиля «Toyota» возбудили 66 исполнительных производств на общую сумму в 61 тысячу рублей и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 62 тысячи рублей.

Так как женщина и после вынесения исполнительского сбора не приступила к погашению задолженности, судебным приставом было принято решение об аресте ее транспортного средства. Иномарка была объявлена в розыск. В результате проведения разыскных мероприятий «Toyota» была найдена в одном из дворов г. Самары. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнице транспортного средства составлен акт описи и ареста, после чего иномарка была отправлена на специализированную стоянку.

Узнав о том, что транспортное средство у женщины забрали для передачи на реализацию в счет погашения задолженности, супруг автоледи сразу же погасил долг по штрафам и исполнительский сбор на общую сумму в 123 тысячи рублей, а также полностью оплатил имеющуюся у его супруги задолженность по налогам в 25 тысяч рублей.

Сводное исполнительное производство по штрафам и исполнительное производство по налогам окончены фактическим исполнением.