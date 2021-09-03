Иномарку самарской должницы нашли и арестовали судебные приставы

Я нашел ошибку
Главные новости:
VolgaCTF - это международные студенческие соревнования в сфере информационной безопасности, которые собирают более 1000 команд со всего мира и являются одними из крупнейших в России.
Финал соревнований VolgaCTF состоится в сентябре в Самаре 
Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком. 
Самарскую губернию посетило рекордное количество туристов
На создание и модернизацию библиотек и оснащение детских театров.
Региону выделено дополнительно из федерального бюджета более 23 млн рублей
Жители дворов при составлении проектов благоустройства сделали акцент на асфальтировании дорог.
Для жителей Пестравского района благоустраивают дворы 
Особый контроль - пьяные водители.
В выходные в Самарской области пройдут рейды ГИБДД 
В Самаре за сутки заболели 211 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Тело погибшего было обнаружено 2 сентября закопанным на территории лесополосы вблизи поселка Винтай, что указывает на возможную попытку его сокрытия.
Следователи проверяют  на причастность к смерти мужчины, обнаруженного в поселке Винтай, местного жителя
Для контроля за обстановкой в Бузулукском бору на дежурстве остаются 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
Личный состав и техника убыли из Борского района в пункты постоянной дислокации
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Иномарку самарской должницы нашли и арестовали судебные приставы

3 сентября 2021 12:41
196
Иномарку самарской должницы нашли и арестовали судебные приставы

Автоледи из г. Самары скрывала свой автомобиль от судебных приставов, чтобы избежать ареста.  

 В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было заведено разыскное дело в отношении автомобиля злостной нарушительницы правил дорожного движения. Владелица иномарки 66 раз нарушила ПДД и была оштрафована, однако штрафы не оплачивала. В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении владелицы автомобиля «Toyota» возбудили 66 исполнительных производств на общую сумму в 61 тысячу рублей и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 62 тысячи рублей.

Так как женщина и после вынесения исполнительского сбора не приступила к погашению задолженности, судебным приставом было принято решение об аресте ее транспортного средства. Иномарка была объявлена в розыск. В результате проведения разыскных мероприятий «Toyota» была найдена в одном из дворов г. Самары. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнице транспортного средства составлен акт описи и ареста, после чего иномарка была отправлена на специализированную стоянку. 

Узнав о том, что транспортное средство у женщины забрали для передачи на реализацию в счет погашения задолженности, супруг автоледи сразу же погасил долг по штрафам и исполнительский сбор на общую сумму в 123 тысячи рублей, а также полностью оплатил имеющуюся у его супруги задолженность по налогам в 25 тысяч рублей.

Сводное исполнительное производство по штрафам и исполнительное производство по налогам окончены фактическим исполнением. 

Теги: арест автомобиля должники судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У должника арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера
30 августа 2021, 09:56
У должника в Тольятти арестовали иномарку, которую он пытался спрятать, скрутив номера
Общая задолженность по административным правонарушениям в области дорожного движения была свыше 63 тысяч рублей. Происшествия
538
Акционерное общество в Чапаевске оплатило долг в 1,5 миллиона рублей
26 августа 2021, 10:03
Акционерное общество в Чапаевске оплатило долг в 1,5 миллиона рублей
Его предупредили о мерах принудительного характера, таких как арест имущества должника-организации. Общество
538
Арест Toyota Land Cruiser побудил самарчанку погасить долг в 183 тысячи рублей
24 августа 2021, 09:59
Арест Toyota Land Cruiser побудил самарчанку погасить долг в 183 тысячи рублей
Она не погасила 162 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Происшествия
680
В центре внимания
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
199
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
3 сентября 2021  13:44
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
178
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 сентября 2021  13:05
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
223
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
3 сентября 2021  11:48
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
242
Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили варианты завершения строительства метро в Самаре.
2 сентября 2021  19:57
Дмитрий Азаров: «В регионе заметна нарастающая динамика по ряду показателей»
593
Весь список