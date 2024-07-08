ГУ МЧС СО: сводка происшествий за нeделю

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За период с 1 по 8 июля на территории Самарской области произошло 144 техногенных пожара, из них в жилом секторе - 36. В городских округах – 79, в муниципальных районах – 65 пожаров. Погибших нет.

4 июля произошел пожар в ангаре в населенном пункте Ташелка муниципального района Ставропольский.

Площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались 70 человек и 25 единиц техники.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.

8 июля горели 3 частных жилых домах и надворные постройки в населенном пункте Ягодное муниципального района Ставропольский.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара было задействовано 60 человек и 19 единиц техники.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

За указанный период на территории области произошло 2 лесных пожара на общей площади 4500 квадратных метров. Пожары ликвидированы.

Всего с начала года зарегистрировано 37 лесных пожаров на общей площади более 12 гектаров.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 23 пожара на общей площади более 1 гектара. Пожар ликвидирован.

С начала года произошло 457 пожаров на общей площади более 31 гектара.

На водных объектах области зарегистрировано 7 происшествий, погибли 5 человек, спасено 2 человека.

По данным Приволжского УГМС в период с 6 по 12 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс. Объявлен желтый уровень опасности.

Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками;

не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу;

не бросайте непотушенные спички или сигареты;

не забывайте, что в условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафные санкции к нарушителям требований пожарной безопасности.

Во избежание несчастных случаев на воде, посещайте только благоустроенные пляжи, оборудованные спасательными постами.

Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи;

не прыгайте и не ныряйте в воду в неизвестном месте;

следите за детьми, не оставляйте их без присмотра у водоемов;

не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО