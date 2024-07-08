Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 8 июля в Самарской области произошло 144 техногенных пожара, из них в жилом секторе - 36. В городских округах – 79, в муниципальных районах – 65 пожаров.
ГУ МЧС СО: сводка происшествий за нeделю
Заседание было посвящено национальному проекту по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».
Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нового нацпроекта по химии
Телеканал "Россия" объявляет о запуске масштабного проекта "Семья семей"
Телеканал "Россия" объявляет о запуске масштабного проекта "Семья семей"
Об этом сказал Президент Владимир Путин на встрече с организаторами и сотрудниками Выставки "Россия".
Наследие выставки "Россия" будет сохранено в Национальном центре "Россия"
В масштабном культурном проекте приняли участие 23 семейных песенных и фольклорных коллектива, а также 12 семей ремесленников из 24 регионов России.
Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи, любви и верности в Самаре на Всероссийском творческом фестивале
В них принимали участие 70 спортсменов в возрасте до 18 лет из 16 регионов России от Калининграда до Новосибирска.
Самарская область приняла финал Спартакиады учащихся по современному пятиборью
Для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды, с 1 февраля и с 1 апреля.
Путин подписал закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
8 июля отмечается важный российский праздник – День семьи, любви и верности.
Семья транспортных полицейских Андрея и Екатерины Пшениных. Счастливы вместе
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
0.01
EUR 95.57
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи, любви и верности в Самаре на Всероссийском творческом фестивале
11 июля Самарский художественный музей представит выставку живописных пейзажей Евгения Бутенкова
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ГУ МЧС СО: сводка происшествий за нeделю

8 июля 2024 19:54
77
С 1 по 8 июля в Самарской области произошло 144 техногенных пожара, из них в жилом секторе - 36. В городских округах – 79, в муниципальных районах – 65 пожаров.

За период с 1 по 8 июля на территории Самарской области произошло 144 техногенных пожара, из них в жилом секторе - 36. В городских округах – 79, в муниципальных районах – 65 пожаров. Погибших нет.

 4 июля произошел пожар в ангаре в населенном пункте Ташелка муниципального района Ставропольский.

Площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались 70 человек и 25 единиц техники.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.

8 июля горели 3 частных жилых домах и надворные постройки в населенном пункте Ягодное муниципального района Ставропольский.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара было задействовано 60 человек и 19 единиц техники.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

За указанный период на территории области произошло 2 лесных пожара на общей площади 4500 квадратных метров. Пожары ликвидированы.

Всего с начала года зарегистрировано 37 лесных пожаров на общей площади более 12 гектаров.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 23 пожара на общей площади более 1 гектара. Пожар ликвидирован.

С начала года произошло 457 пожаров на общей площади более 31 гектара.

На водных объектах области зарегистрировано 7 происшествий, погибли 5 человек, спасено 2 человека.

По данным Приволжского УГМС в период с 6 по 12 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс. Объявлен желтый уровень опасности.

Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками;

не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу;

не бросайте непотушенные спички или сигареты;

не забывайте, что в условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафные санкции к нарушителям требований пожарной безопасности.

Во избежание несчастных случаев на воде, посещайте только благоустроенные пляжи, оборудованные спасательными постами.

Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи;

не прыгайте и не ныряйте в воду в неизвестном месте;

следите за детьми, не оставляйте их без присмотра у водоемов;

не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вчера, в ходе патрулирования был установлен судоводитель, который перевозил пассажиров в отсутствие необходимой лицензии.
06 июля 2024, 18:16
Инспекторы ГИМС СО вместе с представителями транспортной прокуратуры патрулируют водный транспорт
Вчера, в ходе патрулирования был установлен судоводитель, который перевозил пассажиров в отсутствие необходимой лицензии. Общество
639
На днях личный состав пожарного корабля «Смелый», в ходе пожарно-тактического учения, оттачивал навыки тушения условного пожара на судне «Нефтерудовоз».
28 июня 2024, 18:38
В Самаре проведено пожарно-тактическое учение с участием пожарного корабля «Смелый»
На днях личный состав пожарного корабля «Смелый», в ходе пожарно-тактического учения, оттачивал навыки тушения условного пожара на судне... Общество
784
Нарушений не выявлено.
26 июня 2024, 18:32
Инспекторы ГИМС СО провели плановое патрулирование на Волге
Нарушений не выявлено. Общество
603
В центре внимания
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
8 июля 2024  11:59
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
275
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2024  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
190
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
7 июля 2024  13:07
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
451
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности
6 июля 2024  12:01
В Самарской области отметят День семьи, любви и верности
998
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
2799
Весь список