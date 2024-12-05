Грузовик Volvo подмял автомобиль Niva на Южном шоссе Самары

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4 декабря на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 368 нарушений ПДД РФ, в том числе управление транспортными средствами с признаками опьянения - 17 и управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления - 7.

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. 21-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Volvo, двигался по Южному шоссе со стороны улицы Уральской в сторону улицы Центральной. В пути следования возле дома №1/8 допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашиной LADA Niva под управлением мужчины 1995 года рождения, движущейся с территории рынка. Водитель легкового автомобиля госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО