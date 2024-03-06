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Грузовик с тюльпанами почти на 3 млн рублей украли в Подмосковье в преддверии международного женского праздника 8 Марта, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В полицию Домодедова обратился предприниматель, который сообщил, что неизвестные на въезде на рынок выдали себя за него, перегрузили с доставленного ему "Камаза" тюльпаны в другой грузовик и скрылись с товаром. Ущерб составил порядка 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: pxhere.com