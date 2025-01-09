Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за новогодние праздники

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.
Продлено полное ограничение движения для всех транспортных средств на участке федеральной трассы
Цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.
В Самарской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!»
Особых знаний, навыков и умений для физической активности на свежем воздухе не требуется.
Врач Марина Завьялова рассказала о здоровых привычках в Новом году
Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название
Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название
Самарцам напоминают: не оставляйте без внимания газовое оборудование!
Самарцам напоминают: не оставляйте без внимания газовое оборудование!
Детский телефон доверия стал доступнее!
Детский телефон доверия стал доступнее!
В Самарской области сгорел гараж с грузовой «ГАЗелью»
В Самарской области сгорел гараж с грузовой «ГАЗелью»
Стартовала подготовка команд «Крыльев Советов» к новому сезону в Самаре.
Стартовала подготовка команд «Крыльев Советов» к новому сезону в Самаре
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января
Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за новогодние праздники

9 января 2025 13:19
143
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за новогодние праздники

В ходе рейдовых мероприятий с 29 декабря 2024 года по 08 января 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2400 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 182 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие пять дней сотрудники полиции выявили 54 водителя без водительского удостоверения на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 351 водитель. Несмотря на выписанные требования, 7 водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 88 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками полиции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 44 правонарушения со стороны пешеходов и 35 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 247 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю вытащить из сугроба машину
02 января 2025, 13:34
В Красноярском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю вытащить из сугроба машину
Во время общения с водителем полицейские установили, что в условиях снегопада он не справился с управлением, съехал на обочину и увяз в снегу. Происшествия
946
В Самарской области госавтоинспекторы совместно с отрядом «ЮИД» провели профилактическую акцию с автолюбителями
02 января 2025, 13:05
В Самарской области госавтоинспекторы совместно с отрядом «ЮИД» провели профилактическую акцию с автолюбителями
Сотрудники полиции напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. Общество
929
В новогодние праздники массово будут искать пьяных водителей на дорогах Самарского региона
31 декабря 2024, 12:26
В новогодние праздники массово будут искать пьяных водителей на дорогах Самарского региона
Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефону 112. Происшествия
1353
В центре внимания
Детский телефон доверия стал доступнее!
9 января 2025  13:53
Детский телефон доверия стал доступнее!
109
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер
9 января 2025  12:51
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер
133
В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5
9 января 2025  10:37
В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5
184
Самарская область вошла в десятку самых научно-технологически развитых регионов России
8 января 2025  12:56
Самарская область вошла в десятку самых научно-технологически развитых регионов России
602
Мэр Самары Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством
7 января 2025  11:14
Мэр Самары Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством
635
Весь список