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Госавтоинспектор из Самарской области спас людей из пожара

10 ноября 2023 12:58
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Госавтоинспектор из Самарской области спас людей из пожара

Самоотверженные действия полицейского помогли предотвратить трагедию.

В октябре этого года инспектор дорожно-патрульной службы отделения ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» капитан полиции Алексей Филиппов предотвратил трагедию.

Вечером 10 октября полицейский ехал заступать на ночное дежурство. По пути он заметил, как из крыши одного из домов, расположенных на улице Бережкова в городе Похвистнево, вырываются клубы густого дыма и языки пламени.

Капитан полиции незамедлительно изменил намеченный маршрут, свернув в сторону горящего дома. Подойдя к воротам, он попросил стоявшую рядом женщину, вызвать пожарную службу и сообщил о случившемся в дежурную часть. Автоинспектор заметил, что огнём охвачены крыльцо, крыша и одна из стен. «Медлить было нельзя! Перепрыгнув через забор, я начал всматриваться в окна, пытаясь понять есть ли в доме люди», - рассказывает Алексей Филиппов. 

В одном из окон госавтоинспектор увидел силуэт мужчины, сидящего за столом с опущенной головой, стал сильно стучать по стёклам и кричать, пытаясь привлечь его внимание. К счастью, мужчина очнулся и сам смог выйти и здания. По его словам, в одной из комнат оставался его спящий товарищ. Автоинспектор, не мешкая, проник в объятый пламенем дом, безуспешно окликая мужчину. Вскоре автоинспектор все же нашел жильца, до которого не успел добраться огонь, и вывел под руки на улицу.

Убедившись, что жители дома в безопасности, полицейский начал с помощью местных жителей, которые подавали ему через забор ведра с водой, тушить горящее здание. Чуть позже к нему присоединился и владелец дома. Через некоторое время прибыли бригада скорой помощи и пожарный расчёт, который окончательно ликвидировал возгорание. А капитан полиции отправился на службу – стоять на страже безопасности дорожного движения.

Так, благодаря самоотверженным, своевременным и грамотным действиям полицейского вновь спасены человеческие жизни.

Информация о произошедшем поступила в отдел полиции от благодарных местных жителей. 

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