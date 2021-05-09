Глава Минздрава Омской области уехал в лес на квадроцикле и пропал без вести

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Полиция подтверждает факт пропажи главы Минздрава Омской области Александра Мураховского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

"8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г., и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - сказал собеседник агентства.

"Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости. Задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты. В результате поисковых мероприятий сегодня в 6,5 км от охотбазы обнаружен квадроцикл пропавшего. Поисковые мероприятия продолжаются", - уточнил собеседник.

49-летний Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата Горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС