Еще один человек погиб на пожаре в Самарской области

173

28 января в 13 часов 38 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре на улице Свердлова в городском округе Октябрьск. Согласно расписанию, к месту вызова были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 106 и один расчет пожарно-спасательной части № 173. По прибытии на место в 13 часов 45 минут было установлено, что горит частный дом площадью 50 квадратных метров.

В тушении пожара приняли участие 10 человек личного состава, работало звено газодымозащитной службы. Были поданы 3 ствола «Б». Локализацию объявили в 14 часов 15 минут, ликвидацию открытого горения в 14 часов 26 минут, полную ликвидацию последствий пожара - в 16 часов 55 минут. К сожалению, собственника дома спасти не удалось. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"