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Экс-глава села Богатое отделался условным сроком за гибель ребенка

17 ноября 2021 10:59
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Экс-глава села Богатое отделался условным сроком за гибель ребенка

С октября 2015 года по август 2019 года к осужденному неоднократно обращались жители поселка Заливной Богатовского района Самарской области с письменными и устными заявлениями о необходимости вырубки сухостойных деревьев, находящихся на территории населенного пункта. Однако, данные обращения были проигнорированы. В результате неисполнения осужденным своих должностных обязанностей, 5 августа 2019 года в дневное время ветвь сухостойного дерева упал на 6-летнего ребенка. Мальчик с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение города Самары, где в последствии скончался.

Кроме того, в сентябре 2019 года между Администрацией сельского поселения в лице осужденного и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на оказание услуг по спиливанию аварийных деревьев и вывозу порубочных остатков в близлежащих населенных пунктах. В соответствии с условиями контракта, услуги оказывались по письменной заявке Заказчика. Однако, в ноябре 2019 года Главой поселения были подписаны акты приемки оказанных услуг с указанием в них заведомо ложных сведений об осуществлении погрузки остатков спиленных деревьев в размере не менее 43 тонн. На основании указанных документов на расчетный счет Исполнителя были перечислены денежные средства при отсутствии фактического оказания услуг, предусмотренных контрактом.

Судом бывший Глава сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также лишение права заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: Уголовное дело

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