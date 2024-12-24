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«Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики

24 декабря 2024 10:57
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«Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики
Только в 2024 году партия обеспечила принятие более 50 законов в этой сфере.
 

Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год «Единая Россия» представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.

«На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведёт работу, реализуя поручение Президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач – поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», - напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи – законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой Президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности», - рассказал секретарь Генсовета партии.

Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

«Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребёнок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Ещё более 100 инициатив - в разработке», - сообщила она.

Помимо этого, Президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

«Наша комиссия разработала «золотой стандарт» поддержки многодетных семей. Мы посмотрели, как эта работа идёт в 70 регионах России. На первом месте оказались Липецкая, Ленинградская области: там реализуется 100% мер, которые предложила наша комиссия. На втором - Москва и Санкт-Петербург: 16 из 17 мер. Далее идут Свердловская, Ульяновская Мурманская и Сахалинская области, Республика Коми, Калмыкия, Тульская, Ростовская, Ярославская области, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Калининградская, Смоленская области и иные регионы», - сообщила Анна Кузнецова.

На федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки – этот вопрос также звучал на прямой линии с Президентом.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

«В топ самых распространённых мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять», - отметила Анна Кузнецова.

Партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

«После принятия законопроекта о студенческой семье в первом чтении, в регионах мы получили волну поддержки. В некоторых субъектах уже действуют такие меры, как специальные программы студенческого маткапитала, единовременная выплата в связи с рождением ребёнка в студенческой семье. В Коми предоставляется региональный маткапитал, если мама младше 24 лет. В Ивановской области – единовременная выплата на покупку жилья. На основе региональных практик будем формировать «золотой стандарт» поддержки студенческой семьи совместно с Минобрнауки», - отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, партия вместе с партнёрскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы «Единая Россия» продолжит.

«В Самарской области для семей с детьми действует 38 мер социальной поддержки, 14 из которых стали доступны в этом году. Ими охвачены свыше 229 тысяч семей, в которых воспитывается более 318 тысяч детей. В Год семьи в регионе заработала ещё одна мера поддержки – единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

В дополнение к федеральным, в регионе установлено более 20 региональных мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей: помощь в ведении личного подсобного хозяйства, переобучение и поиск работы, налоговые и кредитные льготы. Кроме того, приняты и дополнительные меры поддержки для тех семей, где есть дети школьного и дошкольного возраста: помощь при поступлении в детский сад или школу, бесплатное горячее питание для школьников, льготы при оплате содержания детей в образовательных учреждениях.

Многие региональные меры поддержки были инициированы, поддержаны и реализованы членами общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области - и это один из показателей эффективной законодательной работы единороссов», - прокомментировала региональные законодательные инициативы координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, сенатор РФ от региона Марина Сидухина. 

Теги: Единая Россия

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