Двух пропавших девушек-подростков в Самарской области нашли

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Сотрудниками Отдела МВД России по Сергиевскому району найдены без вести пропавшие несовершеннолетние, которые были возвращены родителям.

Так, около 19 часов 25 апреля текущего года в территориальный орган внутренних дел поступило сообщение от работников медицинского учреждения о том, что девушка 2007-го года рождения самовольно покинула детское отделение больницы, в котором пребывала на лечении.

Еще одно сообщение о пропаже девушки поступило тем же вечером от 39-летней женщины. Она рассказала, что ее дочь 2006 года рождения ушла из дома 23 апреля и не вернулась. Родственники пропавшей начали поиски самостоятельно, однако спустя время обратились за помощью в полицию.

Оперативный дежурный уточнил приметы разыскиваемых и ориентировал на поиски малолетних личный состав полиции: сотрудников отдела уголовного розыска, отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой и дорожной служб. Полицейские установили круг общения подростков и отработали список мест, где могли находиться девушки. Стражи порядка проверили парки, скверы, детские площадки, дворы и подъезды. Сотрудниками полиции опрошены десятки местных жителей и знакомых пропавших.

26 апреля полицейские обнаружили девушку 2007 года рождения в поселке Серноводск. Установлено, что она самовольно ушла из больницы из-за того, что не хотела там находиться. Нашли в этот день и пропавшую 2006 года рождения — она находилась в селе Сергиевск в компании друзей. Никаких преступных посягательств в отношении девушек не совершалось.

Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями. В отношении законных представителей одной из девушек составлен административный протокол.

Полицейские напоминают всем родителям и законным представителям несовершеннолетних, что уходы ребенка из дома влекут за собой серьезные последствия. Находясь без надзора, дети зачастую попадают под опасное влияние улицы. Они могут быть втянуты в противозаконные действия или стать жертвой преступного посягательства, сообщает облМВД.