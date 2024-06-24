Двое пострадавших: ДТП произошло в Кошкинском районе

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23 июня зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно ДТП произошло в Кошкинском районе. В 16-00 час., 42-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus двигался по автодороге Сергиевск-Кошки-Островка-Новое Фейзулово-Мамыково-граница района в направлении с. Кошки. В пути следования на 45 км на перекрестке неравнозначных дорог при повороте на лево выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, пересек сплошную линию дорожной разметки и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-211540 под управлением 38-летнего водителя. С места ДТП госпитализированы водитель и 32-летний пассажир ВАЗ-211540.