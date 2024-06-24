Я нашел ошибку
Главные новости:
С 21 по 23 июня в Самарской области выявлено 85 водителей в состоянии опьянения
С 21 по 23 июня в Самарской области выявлено 85 водителей в состоянии опьянения
СВГК провела техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования у 213 000 клиентов в Самарской области с начала 2024 года
СВГК провела техническое обслуживание газового оборудования у 213 000 клиентов в Самарской области
Дни культуры на выставке «Россия»: экспозиция Самарской области
Дни культуры на выставке «Россия»: экспозиция Самарской области
Двое пострадавших: ДТП произошло в Кошкинском районе
Двое пострадавших: ДТП произошло в Кошкинском районе
в Самарской области смерч повредил несколько построек
В Самарской области смерч повредил несколько построек
билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах
Билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах
В Нефтегорском районе горел дом на площади 40 кв. м, погиб человек
В Нефтегорском районе горел дом на площади 40 кв. м, погиб человек
Самарская дачница незаконно заняла часть земли
Самарская дачница незаконно заняла часть земли
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.96
2.54
EUR 94.26
2.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Вячеслав Федорищев принял участие в татарском национальном празднике Сабантуй
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Двое пострадавших: ДТП произошло в Кошкинском районе

24 июня 2024 12:01
122
Двое пострадавших: ДТП произошло в Кошкинском районе

23 июня зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. 

Одно ДТП произошло в Кошкинском районе. В 16-00 час., 42-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus двигался по автодороге Сергиевск-Кошки-Островка-Новое Фейзулово-Мамыково-граница района в направлении с. Кошки. В пути следования на 45 км на перекрестке неравнозначных дорог при повороте на лево выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, пересек сплошную линию дорожной разметки и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-211540 под управлением 38-летнего водителя. С места ДТП госпитализированы водитель и 32-летний пассажир ВАЗ-211540.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Похвистневском районе в массовом ДТП погибли три человека
23 июня 2024, 13:34
В Похвистневском районе в массовом ДТП погибли три человека
Столкнулись три машины: «Лада Калина», вазовская «четырнадцатая» и «Шевроле Нива». Происшествия
529
В Новокуйбышевске 20-летний водитель разбил машину о столб
23 июня 2024, 12:54
В Новокуйбышевске 20-летний водитель разбил машину о столб
С места ДТП водитель госпитализирован. Происшествия
440
При столкновении двух автомобилей два человека погибли и 4 человека получили ранения.
22 июня 2024, 18:03
Смертельное ДТП в Кинель-Черкасском районе
При столкновении двух автомобилей два человека погибли и 4 человека получили ранения. Происшествия
607
В центре внимания
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
23 июня 2024  12:22
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
562
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
548
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
512
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1625
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
694
Весь список