Двое пострадали в ДТП в Красноармейском районе

150

30 мая в 7 часов 27 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на 12 километре автодороги Самара – Волгоград – Красноармейское – Пестравка, произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту аварии выехал расчет пожарно-спасательной части № 126 в количестве 3 человек личного состава на 1 единице техники. На место происшествия также были вызваны сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. По прибытии было установлено, что произошел наезд на препятствие легкового автомобиля Renault.

Пожарные спасатели провели аварийно-спасательные работы: деблокировку пострадавших. В результате аварии, к сожалению, травмированы 2 человека, которые были госпитализированы в Новокуйбышевскую городскую больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"