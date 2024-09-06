Двести квадратных метров сухой травы горели вчера в селе Хворостянка

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5 сентября в 12:23 на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Хворостянка на улице Молодежной.

Оперативно на место происшествия выехали два расчета пожарно-спасательной части № 121 пожарно-спасательного отряда № 45 в количестве 6 человек.

Прибыв к месту пожара, в 12:27, огнеборцы установили, что горит трава на площади 200 квадратных метров.

В 12:40 была объявлена локализация пожара, в 12:47 - ликвидация открытого горения, а в 13:20 – ликвидация последствий пожара.

На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б».

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"