Две женщины пострадали в ДТП в Пестравском районе

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Еще одно ДТП 3 июля произошло в 12:01 час. в Пестравском районе. 51-летний водитель, находясь за рулем автомашины Chevrolet Niva, двигался по автодороге «Самара - Волгоград – Пестравка». В пути следования не убедился в безопасности маневра разворот, создал помеху движущемуся в попутном направлении транспортному средству ВАЗ 21120 под управлением 20-летнего водителя, и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медучреждение доставлены две женщины 1982 и 2006 годов рождения – пассажиры автомашины ВАЗ 21120.