Две девочки и их бабушка погибли на пожаре в Самарской области

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Три человека, в том числе две девочки, погибли при пожаре в частном доме в Челно-Вершинском районе Самарской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла около 07:20 утра 10 марта в селе Челно-Вершины. Спасателям потребовалось совсем немного времени, чтобы справиться с огнем, который охватил 40 квадратных метров. Вызов поступил в 07:26, а уже в 07:49 они сообщили о "ликвидации открытого горения".

Хозяйка дома 1962 года рождения скончалась на месте от отравления продуктами горения. Внучек погибшей 4 и 7 лет от роду спасатели обнаружили в бессознательном состоянии, их доставили в больницу, однако спасти девочек не удалось, пишет Смотрим.