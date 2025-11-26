Два водителя пострадали в Кировском районе Самары

153

25 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 10 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 15:00 в Кировском районе города Самары. 41-летний водитель, управлял автомобилем LADA Priora, двигался по проспекту Металлургов в направлении ул. Юбилейная. В пути следования, на регулируемом перекрестке, проспект Металлургов и ул. Металлистов, напротив д. № 21, по проспекту Металлургов, при выполнении маневра левого поворота на ул. Металлистов, на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем LADA Priora, под управлением 20-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Обоим водителям назначено амбулаторное лечение.