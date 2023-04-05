Два грузовика столкнулись в Сызранском районе

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Еще одно ДТП 4 апреля произошло в 14:40 час. в Сызранском районе. 52-летний водитель, находясь за рулем грузовика «DAF», двигался по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Москва. В пути следования на 901 км. данной автодороги, не выбрал дистанцию и допустил наезд на стоящий грузовик «Volvo» под управлением 36-летнего водителя, который остановился впереди в попутном направлении на его полосе из-за образовавшего затора. После чего автомашина «Volvo» допустила наезд на стоящий впереди в попутном направлении грузовик «Mercedes-Benz» под управлением водителя 50-летнего водителя. С места происшествия госпитализирован водитель автомашины «DAF».