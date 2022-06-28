Два грузовика столкнулись в Самаре

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27 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 04:40 в Советском районе. 34-летний водитель, управляя автомашиной «Камаз», следовал по Заводскому шоссе в направлении ул. 22 Партсъезда. Напротив дома № 99 «А» осуществил выезд на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Scania», который следовал во встречном направлении. От столкновения грузовые транспортные средства отбросило на обочину слева по ходу движения. После чего «Камаз» совершил наезд на препятствие – металлическое ограждение. С места происшествия бригадой скорой помощи в медицинское учреждение доставлен 44-летний пассажир грузовика «Scania», где ему назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя «Камаза» составлен административный материал по ст. 12.24 КоАП.