Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз

Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП на территории Красноярского района.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции сообщают о двух происшествиях на 1027 км а/д "М- 5 Урал". В 18-20 водитель транспортного средства, груженного овощами, допустил опрокидывание.

А через 20 минут там же произошло столкновение а/м ВАЗ 2110 и большегруза.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства, информацией об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает, сообщает .

Фото: ГУ МВД СО