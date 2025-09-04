Я нашел ошибку
Главные новости:
Информацией  об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает.
Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз
Особое внимание уделили ремонту теплосетей рядом с социальными учреждениями города.
В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км теплосетей
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. 
Врачи больницы Ерошевского провели ряд операций и восстановили зрение пациенту с тяжелой патологией роговицы
На заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» обсудили модель целевых условий бизнеса
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний.
Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз

4 сентября 2025 20:40
87
Информацией  об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает.

Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП на территории Красноярского района.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции сообщают о двух происшествиях на 1027 км а/д "М- 5 Урал". В 18-20 водитель транспортного средства, груженного овощами, допустил опрокидывание.  

А через 20 минут там же произошло столкновение а/м ВАЗ 2110 и большегруза.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства, информацией  об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает, сообщает .

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

