Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз

Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП на территории Красноярского района.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции сообщают о двух происшествиях на 1027 км а/д "М- 5 Урал". В 18-20 водитель транспортного средства, груженного овощами, допустил опрокидывание.
А через 20 минут там же произошло столкновение а/м ВАЗ 2110 и большегруза.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства, информацией об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает, сообщает .
Фото: ГУ МВД СО