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Два большегруза столкнулись в Самарской области

14 марта 2022 12:54
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Два большегруза столкнулись в Самарской области

13 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадали 2 человека. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

ДТП произошло в 09:45 в Сызранском районе Самарской области. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1971 года рождения (за последние два года к административной ответственности привлекался 2 раза), управляя автомобилем «Камаз» в составе с полуприцепом, двигался по трассе Урал-М5 со стороны г. Самара в направлении г. Москва. В районе 897 км автодороги водитель выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes» в составе с полуприцепом под управлением водителя 1981 года рождения. После столкновения автомобиль «Камаз» совершил наезд на барьерное ограждение слева по ходу движения. Водитель автомобиля «Mercedes» госпитализирован, водителю автомобиля «Камаз» оказана помощь на месте.

Теги: ДТП

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