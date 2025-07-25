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ДТП в Сызранском районе: на автодороге «М-5 «Урал»» столкнулись четыре автомобиля

25 июля 2025 16:24
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Движение на участке в настоящее время не затруднено.

Полицейские, получив информацию о ДТП в Сызранском районе, которое произошло около 13:00 час. на 884-м км а/д «М-5 «Урал»» с участием четырех транспортных средств, оперативно прибыли на место происшествия, установили и опросили участников аварии.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 66-летний водитель автовоза MAN в составе полуприцепа LOHR, следовавший из Самары в направлении Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и совершил столкновение с а/м Hyundai Elantra, за рулем которого находился 40-летний водитель.

После удара а/м Hyundai Elantra столкнулся с а/м Ford Focus, которым управлял 57-летний автомобилист. После чего а/м Ford Focus в свою очередь врезался в грузовой автомобиль SITRAK, под управлением 44-летнего водителя.

Все транспортные средства двигались в попутном направлении.

На месте ДТП оказана разовая медицинская помощь 35-летней женщине- пассажиру а/м Hyundai Elantra. Еще один пассажир этого же транспортного средства - 54-летняя женщина доставлена в больницу для осмотра.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые продолжают устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на участке в настоящее время не затруднено, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Сызрань

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