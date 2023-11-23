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ДТП в Волжском районе в снегопад: пострадали двое

23 ноября 2023 10:33
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ДТП в Волжском районе в снегопад: пострадали двое

22 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе. В 14:00 час. на 5,092 км а/д «Обводная г.Самара – Нур - Спиридоновка» 45-летний водитель, в условиях снегопада управляя автомобилем Opel Astra, двигался со стороны а/д Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» в направлении п. Спиридоновка. В пути следования совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (маневр запрещен), где совершил столкновение с а/м Lada (ВАЗ) Kalina, под управлением водителя 1961 года рождения, который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализированы водитель отечественного автомобиля и 28-летний пассажир иномарки.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.

Теги: ДТП

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