ДТП в Сызранском районе: погибли 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка "шестерки"

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В полицию поступило сообщение о том, что 22 июля вечером в Сызранском районе на пересечении автодорог «Урал-Старая Рачейка - Смолькино» и «Объездная с. Старая Рачейка» столкнулись ВАЗ-2106 и УАЗ.

По предварительной информации, погибли 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2106.

Еще два 17-летних пассажира ВАЗ-2106 и 63-летний водитель автомобиля УАЗ получили телесные повреждения и госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО