ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 1 октября 2025 года в 12:30 час. на территории Сызранского района водитель 1971 года рождения, управляя грузовым автомобилем Iveco в составе с полуприцепом, осуществляя движение со стороны города Самара в сторону города Москва, на 881 км не выбрал скорость, обеспечивающую безопасное движение, совершил наезд на стоящий в результате поломки автомобиль ВАЗ-2110, под управлением водителя 1963 года рождения.

Пострадавшие: водитель и пассажир 1952 года рождения автомобиля ВАЗ-2110 направлены в медицинское учреждение. На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО