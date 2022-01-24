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ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое

24 января 2022 13:10
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ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое

23 января  на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. 

Одно из ДТП произошло в 00:40 в Сызрани. Мужчина 1992 года рождения, стаж вождения которого составляет 10 лет, двигался на автомобиле «Nissan Almera» по ул. Ленина. По предварительной информации, в условиях снегопада, в районе дома № 65 по ул. Ленина, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд своего транспортного средства на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Там он столкнулся с автомобилем «Lada Priora», под управлением молодого человека 2002 года рождения. Пострадали водитель и девушка-пассажир, 2001 года рождения,  отечественного автомобиля, они были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Теги: ДТП

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