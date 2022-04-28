ДТП в сергиевском районе: 5 грузовиков

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Еще одно ДТП 27 апреля произошло в Сергиевском районе Самарской области.

В 12:30 на 1128 км 925 м автодороги М-5 «Урал» водитель 1984 года рождения (к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в течении календарного года не привлекался), управляя грузовым автомобилем «Volvo», осуществил выезд на полосу встречного движения, совершил столкновение с большегрузом «DAF» под управлением водителя 1964 года рождения, допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ» под управлением водителя 1965 года рождения, с автомобилем «ГАЗель» под управлением водителя 1970 года рождения и лобовое столкновение с автомобилем «Mercedes» под управлением водителя 1974 года рождения, движущихся во встречном направлении. На месте ДТП водители «Mercedes» и «DAF» осмотрены медиками.