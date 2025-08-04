ДТП в Приволжском районе: 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Lada Kalina

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Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 4 августа в 16:15 час. на улице Вокзальная, возле дома 1, села Обшаровка Приволжского района, 17-летний водитель мотоцикла ИЖ Планета-5, при осуществлении поворота нарушил ПДД и допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 60-летнего мужчины.

Водитель мотоцикла госпитализирован.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО № 45 противопожарной службы Самарской области. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО