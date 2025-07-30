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ДТП в Нефтегорском районе: двое пострадавших

30 июля 2025 10:41
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ДТП в Нефтегорском районе: двое пострадавших

Сегодня, 30 июля в 6:45 в Нефтегорском районе на 96,2 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал» произошло столкновение автомашин Луидор-3010 и Lada Vesta.  

По предварительным данным сотрудников ГАИ: 28-летний водитель Lada Vesta,  двигаясь со стороны г. Оренбург в направлении г. Самары, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте, где выезд разрешен), допустил столкновение с автомобилем Луидор-3010, под управлением  40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, со стороны г. Самары в направлении г.Оренбург. На месте  ДТП, до приезда скорой медицинской помощи погибли: водитель автомобиля Lada Vesta и его 46-летний пассажир. В медицинское учреждение доставлены: водитель автомобиля Луидор и пассажир автомобиля Lada Vesta - 26-летняя женщина. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

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