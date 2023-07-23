ДТП в Н. Санчелеево^ трое погибших

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На 18 км. автодороги «Тольятти-Ташелка» в Ставропольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации водитель, управляя автомобилем Форд Фокус, выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с автомобилем Лада Калина».

На месте дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя и женщина-пассажир автомобиля Лада калина. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирован ребенок- пассажир автомобиля Лада Калина.

Сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств и устанавливают все обстоятельства произошедшего.