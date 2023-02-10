ДТП в Кинельском районе: двое погибших

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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте ДТП, которое произошло сегодня в 3:15 час. в Кинельском районе на 61 км автодороги подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал с участием двух грузовых автомобилей.

В результате ДТП произошло возгорание автомобилей. Погибли два водителя транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта,

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.