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ДТП в Кинельском районе: двое погибших

10 февраля 2023 09:54
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ДТП в Кинельском районе: двое погибших

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте ДТП, которое произошло сегодня в 3:15 час. в Кинельском районе на 61 км автодороги подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал с участием двух грузовых автомобилей. 
В результате ДТП произошло возгорание автомобилей. Погибли два водителя транспортных средств.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта,
В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Теги: ДТП

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